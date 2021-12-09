На Антарктиді біля української станції «Академік Вернадський» народилися пінгвіненята

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На території української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися перші в цьому році субантарктичні пінгвіненята.

«На нашому острові народилися перші пінгвіненята. Один на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку — на мисі Пінгвін Поінт», — повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Субантарктичні пінгвіни, або дженту — найпоширеніший вид біля станції. Останніми тижнями на острові було до 3700 дженту. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тому малюки зʼявилися раніше, ніж звичайно — торік перші пінгвіненята вилупилися 19 грудня.

Полярники зазначили, що перший місяць дитинчата залишатимуться у гнізді під охороною батьків.

«Зараз малята дуже смішні та незграбні, замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда [...]. Тільки після закінчення линьки пінгвіненята (які на той час вже будуть розміром з батьків) вчитимуться плавати в океані та самостійно добувати собі їжу», — розповіли полярники.