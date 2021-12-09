Instagram планує на початку 2022 року повернути хронологічну стрічку

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Соціальна мережа Instagram у 2022 році планує повернути хронологічну стрічку — коли пости у стрічці показуються за хронологією. Зараз алгоритми соцмережі обирають, у якій послідовності показувати дописи.

Про це під час виступу у Сенаті заявив заявив глава сервісу Адам Моссері, цитує Engadget. Тема його виступу стосувалась безпеки підлітків.

«Наразі ми працюємо над версією хронологічної стрічки, яку сподіваємося запустити наступного року», — сказав Моссері, додавши, що компанія працює над цією функцією протягом декількох місяців. Жодних подробиць він не повідомив, крім того, що запуск націлений на перший квартал 2022 року.

Пізніше соцмережа підтвердила роботу над хронологічною стрічкою і тим, що працює над стрічкою «обраних»: повідомлення від обраних друзів відображатимуться вище у стрічці. Ця функція не буде обовʼязковою, її можна буде вимикати.

У липні Моссері заявляв, що через хронологічну стрічку більшість людей пропускала 50—60% дописів у хронологічній стрічці, тому що не всі могли гортати до кінця.

У 2016 році соціальна мережа розробила алгоритм, який порушив хронологічний показ публікацій. З того часу нейромережа вибирає пости, які визначає як найцікавіші, і показує їх першими. Блогери та магазини часто критикують Instagram за це ранжування.