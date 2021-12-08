У Раді зареєстрували законопроєкт про створення на Донбасі вільної економічної зони. Що він передбачає

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Стеценко Таїсія / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6403, який передбачає створення спеціальних економічних зон на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила народна депутат Юлія Гришина.

Згідно із законопроєктом, з 2022 до 2032 року на сході України діятиме спеціальний режим господарської діяльності, а населені пункти Донецької та Луганської областей будуть звільнені від плати за землю, податку на прибуток, від ПДВ на ввезення обладнання та від рентної плати за використання водних і лісових ресурсів.

Також за словами депутата, створення спеціальних економічних зон дозволить:

створити нові робочі місця в регіоні;

створити сприятливий інвестиційний клімат на території пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях;

створити умови для розвитку інновацій;

сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів;

забезпечити сталий розвиток територіальних громад (зокрема територіальних громад, прилеглих до тимчасово окупованих територій);

створити сучасну ринкову виробничу і транспортну інфраструктуру;

зміцнити міжрегіональні соціально-економічні зв’язки та кооперації.

Вільна (спеціальна) економічна зона — це територія, на якій встановили особливий правовий режим господарської діяльності. Інакше кажучи, у цій зоні можуть створити особливі умови для ведення бізнесу: податкові послаблення, митні пільги тощо.