У Раді зареєстрували законопроєкт про створення на Донбасі вільної економічної зони. Що він передбачає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стеценко Таїсія / УНІАН
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6403, який передбачає створення спеціальних економічних зон на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомила народна депутат Юлія Гришина.
Згідно із законопроєктом, з 2022 до 2032 року на сході України діятиме спеціальний режим господарської діяльності, а населені пункти Донецької та Луганської областей будуть звільнені від плати за землю, податку на прибуток, від ПДВ на ввезення обладнання та від рентної плати за використання водних і лісових ресурсів.
Також за словами депутата, створення спеціальних економічних зон дозволить:
- створити нові робочі місця в регіоні;
- створити сприятливий інвестиційний клімат на території пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях;
- створити умови для розвитку інновацій;
- сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів;
- забезпечити сталий розвиток територіальних громад (зокрема територіальних громад, прилеглих до тимчасово окупованих територій);
- створити сучасну ринкову виробничу і транспортну інфраструктуру;
- зміцнити міжрегіональні соціально-економічні зв’язки та кооперації.
Вільна (спеціальна) економічна зона — це територія, на якій встановили особливий правовий режим господарської діяльності. Інакше кажучи, у цій зоні можуть створити особливі умови для ведення бізнесу: податкові послаблення, митні пільги тощо.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження ВЕЗ на Донбасі сприятиме залученню інвестицій в регіон і завершенню війни.