Австрія другий рік поспіль через коронавірус скасовує Віденський бал
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Tommaso Nervegna / Flickr
Австрія знову не проводитиме знаменитий Віденський бал через пандемію коронавірусу — другий рік поспіль.
Про це з посиланням на рішення уряду 8 грудня повідомили у Віденській опері, де щороку проводили захід.
«Ми зробили все, що від нас залежить, аби бал в опері відбувся. Але ситуація зараз просто не пропонує необхідних умов», — заявив директор Віденської державної опери Богдан Рошич.
Він пояснив, що проведення балу вимагає декількох місяців підготовки, зокрема з боку всіх партнерів і постачальників, але вони не встигнуть вчасно.
«Додалася і невпевненість, викликана «Омікроном», і невпевненість серед гостей щодня зростала. Тому я дуже радий ухваленому сьогодні чіткому рішенню. Тепер ми сплануємо програму заміни на відповідний тиждень і продовжимо роботу над нашими ідеями для Оперного балу 2023 року разом із нашим комітетом», — додав він.
Зазначимо, раніше державний секретар з питань культури Андреа Маєр у коментарі австрійським ЗМІ заявила, що в нинішній ситуації бал був би «неможливим» і «неправильним сигналом».
Віденський бал мав відбутися 24 лютого 2022 року.
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