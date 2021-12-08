Австрія другий рік поспіль через коронавірус скасовує Віденський бал

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Tommaso Nervegna / Flickr

Австрія знову не проводитиме знаменитий Віденський бал через пандемію коронавірусу — другий рік поспіль.

Про це з посиланням на рішення уряду 8 грудня повідомили у Віденській опері, де щороку проводили захід.

«Ми зробили все, що від нас залежить, аби бал в опері відбувся. Але ситуація зараз просто не пропонує необхідних умов», — заявив директор Віденської державної опери Богдан Рошич.

Він пояснив, що проведення балу вимагає декількох місяців підготовки, зокрема з боку всіх партнерів і постачальників, але вони не встигнуть вчасно.

«Додалася і невпевненість, викликана «Омікроном», і невпевненість серед гостей щодня ​​зростала. Тому я дуже радий ухваленому сьогодні чіткому рішенню. Тепер ми сплануємо програму заміни на відповідний тиждень і продовжимо роботу над нашими ідеями для Оперного балу 2023 року разом із нашим комітетом», — додав він.

Зазначимо, раніше державний секретар з питань культури Андреа Маєр у коментарі австрійським ЗМІ заявила, що в нинішній ситуації бал був би «неможливим» і «неправильним сигналом».

Віденський бал мав відбутися 24 лютого 2022 року.