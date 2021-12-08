Канада долучилася до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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UN Women / Flickr
Канада не відправлятиме офіційних представників на зимові Олімпійські ігри в Пекіні через порушення Китаєм прав людини.
Про це заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.
«Сьогодні ми оголошуємо, що не посилатимемо дипломатичних представників на Олімпійські ігри в Пекіні цієї зими», — сказав він.
На його думку, цей крок Канади чи її союзників «не стане несподіванкою» для Китаю.
«Протягом останніх багатьох років ми дуже чітко висловлювали нашу глибоку стурбованість порушеннями прав людини, і це [бойкот] є продовженням того, що ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість порушеннями прав людини», — додав Трюдо.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Варіант оголосити Китаю дипломатичний бойкот на Олімпіаді розглядає також Японія.
- 6 грудня США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини. У Китаї та Міжнародному олімпійському комітеті прокоментували це рішення. Китайці вважають це провокацією, а в МОК підкреслили, що присутність дипломатів не є обов’язковою. 8 грудня про аналогічні рішення повідомили Австралія та Велика Британія.