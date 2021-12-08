Канада долучилася до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

Новини

UN Women / Flickr

Канада не відправлятиме офіційних представників на зимові Олімпійські ігри в Пекіні через порушення Китаєм прав людини.

Про це заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.

«Сьогодні ми оголошуємо, що не посилатимемо дипломатичних представників на Олімпійські ігри в Пекіні цієї зими», — сказав він.

На його думку, цей крок Канади чи її союзників «не стане несподіванкою» для Китаю.

«Протягом останніх багатьох років ми дуже чітко висловлювали нашу глибоку стурбованість порушеннями прав людини, і це [бойкот] є продовженням того, що ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість порушеннями прав людини», — додав Трюдо.