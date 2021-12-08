Лондон надасть Україні додаткову фінансову підтримку — мільярд фунтів стерлінгів

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BackBoris2012 Campaign Team / Flickr

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія додатково виділить £1 мільярд на підтримку України. Відтак розмір загальної британської підтримки збільшиться до £3,5 мільярда.

Про це глава української держави заявив у Twitter.

Зеленський зазначив, що Лондон збільшив підтримку України після його переговорів із премʼєр-міністром країни Борисом Джонсоном.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що виділені Британією гроші планують витратити на охорону здоров'я та чисту енергетику.