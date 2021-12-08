Парламент Швейцарії обрав нового президента. Ним став глава МЗС Ігнаціо Кассіс
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ignazio Cassis/facebook
Парламент Швейцарії на засіданні 8 грудня обрав новим президентом країни міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса. З 1 січня 2022 року він змінить на посаді поки ще чинного президента Гі Пармелена.
Про це повідомляє Associated Press.
У Швейцарії президентство щорічно ротується між сімома членами виконавчої Федеральної ради, а президент є «першим серед рівних». Тобто він не є главою держави, оскільки цю функцію виконує вся Федеральна рада.
При цьому президента не можна переобирати на другий термін: після закінчення «каденції» він повертається до роботи в міністерстві, яке очолював до призначення.
Сам Ігнаціо Кассіс за освітою лікар, він входив до Національної ради Швейцарії і був віцепрезидентом медичної асоціації Швейцарії. Міністерство закордонних справ країни Кассіс очолив у 2017 році.
- Швейцарія відома своїм досить частим використанням референдумів як способів прямої демократії для врегулювання найбільш чутливих для населення питань. Зокрема, нещодавно на референдумі більшість громадян підтримали необхідність низки карантинних заходів, які запровадив уряд для боротьби з пандемією, зокрема й використання COVID-сертифікатів.