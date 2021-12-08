Зеленський очікує, що ТКГ на засіданні домовиться про обмін полоненими
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Восьмого грудня відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Президент України Володимир Зеленський розраховує, що сторонам вдасться досягти прогресу у трьох ключових питаннях, а саме:
- повернення режиму припинення вогню;
- обмін полоненими;
- відкриття КПВВ.
«Я знаю, що ці питання обговорювалися за підтримки США на зустрічі президентів Байдена та Путіна. Ми використовуємо все що можемо, щоб найшвидшим шляхом зупинити війну, повернути людей і території. Навіть зараз, коли ми зустрічаємось, проходить засідання Тристоронньої контактної групи, у якій сьогодні, хотілося б вірити, ми знайдемо вихід зі складної ситуації принаймні з трьох питань», — заявив Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Президент наголосив, що на підконтрольній українській владі території всі КПВВ готові до роботи, але залишаються закритими з боку ОРДЛО.
- 11 листопада окупаційна «влада» окремих районів Луганської області спростила пропуск людей через контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Станиця Луганська». Попри наявність обмеження на перетин «кордону» раз на місяць, на КПВВ помітно збільшився наплив людей.
- 5 листопада через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск людей на КПВВ «Станиця Луганська», а з 10 жовтня «влада» окупованої території Луганської області змінила правила перетину КПВВ «Станиця Луганська». Увесь цей час на неокуповану територію могли потрапити тільки люди за попередньо сформованими списками і за наявності гострої необхідності. Пенсіонерам у пропуску відмовляли зовсім.
- «Станиця Луганська» — єдиний працюючий пункт пропуску, через який можна вийти з окупованої території Луганської області. Також є пункт пропуску «Щастя» — Україна зі своєї сторони його відкрила, а бойовики «ЛНР» — ні, тому він не працює.