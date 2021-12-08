Лондонський бар другий рік поспіль визнали найкращим у світі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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bhofack2 / Getty Images
Лондонський бар Connaught Bar другий рік поспіль визнали кращим у світі — за версією рейтингу The Worldʼs 50 Best Bars, який щорічно публікує авторитетний британський журнал Restaurant на підставі опитування міжнародних експертів з числа шеф-кухарів, рестораторів і ресторанних критиків.
Перша пʼятірка виглядає так:
- лондонський бар Connaught Bar;
- лондонський Tayēr + Elementary;
- барселонський Paradiso;
- афінський бар The Clumsies;
- бар Floreria Atlantico у Буенос-Айресі.
Бар Connaught Bar, який друг рік поспіль посідає перше місце, відкрили у 2008 році, він знаходиться у Лондоні у пʼятизірковому готелі Connaught. Своєю родзинкою заклад називає «незмінно високоякісні напої та обслуговування в елегантній обстановці», а також коктейль «Сухий мартіні», який подають і готують на візку перед гостями.
Внутрішній дизайн бару виконаний у платиново-сріблястих тонах. Його автор — дизайнер Девід Коллінс, який в основу інтерʼєру поклав ідеї англійського та ірландського кубізму 20-х років минулого століття.
Барів з України у цьому списку немає.
- Укладачі рейтингу «50 найкращих ресторанів світу» представили цьогорічний список. Його очолив ресторан Noma у столиці Данії Копенгагені.