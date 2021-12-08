Хорватія стала шостою країною, яка підписала декларацію з підтримкою вступу України до ЄС
- Автор:
- Олег Панфілович
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Rock Cohen / Flickr
Хорватія підписала декларацію про визнання права України на вступ до Європейського Союзу.
Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.
«Ціную активну позицію Загребу на підтримку європейського та євроатлантичного прагнення України. Важливо, що сьогодні була підписана спільна декларація про підтримку європейської перспективи України. Хорватія вже шоста держава Європейського Союзу, з якою Україна уклала такий важливий політичний документ», — заявив Зеленський.
- У жовтні Словаччина стала п’ятою державою-членом Європейського Союзу, яка схвалила спільну декларацію про визнання європейської перспективи України.
- Раніше декларацію про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Польща й Естонія.