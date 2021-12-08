Neuralink Ілона Маска планує імплантувати людині нейрочип у 2022 році
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Ілона Маска Neuralink планує розпочати у 2022 році експерименти з імплантуванням свого чипа в мозок людини. Наступного року компанія має отримати схвалення американського регулятора.
Про це пише Insider.
Компанія перевірить на людині технологію інтерфейсу мозок-компʼютер, яка бездоганно показала себе на прикладі мавпи та силою думки змогла грати у відеогру.
Створені Neuralink нейроімпланти призначені для медичних цілей. Вони допомагатимуть при серйозних травмах спинного мозку, неврологічних розладах і паралізованим людям.
«Neuralink добре працює на мавпах, ми насправді проводимо багато тестів і просто підтверджуємо, що це дуже безпечно і надійно, а пристрій Neuralink можна безпечно видалити», — заявив Ілон Маск.
- Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям «спілкуватися телепатично» і завантажувати іноземні мови.
- У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала свині бездротовий чип під назвою Link для підключення мозку до компʼютера.
- У лютому 2021 року Neuralink успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи.