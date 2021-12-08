Neuralink Ілона Маска планує імплантувати людині нейрочип у 2022 році

Новини

Компанія Ілона Маска Neuralink планує розпочати у 2022 році експерименти з імплантуванням свого чипа в мозок людини. Наступного року компанія має отримати схвалення американського регулятора.

Про це пише Insider.

Компанія перевірить на людині технологію інтерфейсу мозок-компʼютер, яка бездоганно показала себе на прикладі мавпи та силою думки змогла грати у відеогру.

Створені Neuralink нейроімпланти призначені для медичних цілей. Вони допомагатимуть при серйозних травмах спинного мозку, неврологічних розладах і паралізованим людям.

«Neuralink добре працює на мавпах, ми насправді проводимо багато тестів і просто підтверджуємо, що це дуже безпечно і надійно, а пристрій Neuralink можна безпечно видалити», — заявив Ілон Маск.