Суд дозволив затримати ексміністра Демчишина у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Мусієнко Владислав / УНІАН
Печерський районний суд Києва дозволив затримати колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина та доставити його до суду. Йому оголосили підозру у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу.
Про це йдеться у рішенні суду від 25 листопада.
«Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», — йдеться у рішенні.
Також там йдеться про те, у що разі затримання Демчишина мають доставити до суду протягом 36 годин.
За даними прикордонників, Демчишин перебуває за межами України. ДБР уже чотири рази викликало його на допит, але той не з’являвся.
- У листопаді Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 по 2016 рік — Володимиру Демчишину. Слідство встановило, що Демчишин протягом грудня 2014 — лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади на державних підприємствах, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників «Л/ДНР». Крім цього, міністр перевищив свої повноваження і змусив керівників державної компанії «Центренерго» укласти кілька угод з представниками «Л/ДНР».
- Володимиру Демчишину повідомили про підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України — сприяння терористичній групі чи терористичній організації. У цій справі вже є підозра народному депутату Віктору Медведчуку.