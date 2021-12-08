Суд дозволив затримати ексміністра Демчишина у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Печерський районний суд Києва дозволив затримати колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина та доставити його до суду. Йому оголосили підозру у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це йдеться у рішенні суду від 25 листопада.

«Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», — йдеться у рішенні.

Також там йдеться про те, у що разі затримання Демчишина мають доставити до суду протягом 36 годин.

За даними прикордонників, Демчишин перебуває за межами України. ДБР уже чотири рази викликало його на допит, але той не з’являвся.