ЗМІ: Глава Apple підписав із китайською владою «таємну угоду» на $275 мільярдів

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Глава компанії Apple Тім Кук у 2016 році уклав таємну угоду з владою Китаю на $275 млрд, на яку компанія пішла через тиск китайської влади.

Про це пише The Information із посиланням на внутрішні документи компанії.

Повідомляється, що угоду уклали під час низки візитів Тіма Кука до Китаю у 2016 році. Згідно з документами, Кук особисто зустрічався з китайськими чиновниками у Китаї через загрози заборони таких сервісів, як Apple Pay, iCloud та App Store.

За даними видання, «меморандум про взаєморозуміння» між Apple та китайською владою затверджував, що компанія погоджується на низку поступок в обмін на відкликання претензій з боку регуляційних органів.

Так, у травні 2016 року Кук оголосив, що Apple інвестує $1 млрд у китайський сервіс таксі Didi. Пізніше, в результаті переговорів було підписано пʼятирічну угоду на $275 млрд, яка передбачала скасування деяких нормативних актів щодо компанії.

В рамках угоди Apple зобовʼязалася:

допомогти китайським виробникам розробляти «найпередовіші виробничі технології»;

«підтримувати навчання висококваліфікованих китайських талантів»;

використовувати більше компонентів від китайських постачальників;

укладати угоди з китайськими розробниками програмного забезпечення;

співпрацювати з дослідниками у китайських університетах;

безпосередньо інвестувати у китайські технологічні компанії;

надавати допомогу з низкою урядових проєктів Китаю.

Також повідомляється, що угода може бути автоматично продовжена до травня 2022 року, якщо у жодної зі сторін не виникне заперечень. На думку The Information, ця угода стала однією з причин успіху Apple на китайському ринку, який є другим за обсягом після американського. Нещодавно iPhone вперше за шість років став найпродаванішим смартфоном в Китаї.