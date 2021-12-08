Новим канцлером Німеччини офіційно обрано Олафа Шольца

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Депутати бундестагу 395 голосами (всього 709 депутатів) обрали соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером Німеччини. Наступник Ангели Меркель офіційно вступає на посаду.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після голосування Шольц вирушив до президентського палацу Бельвю (Берлін). Там він, згідно з конституцією, буде затверджений на посаді федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після цього Шольц повернеться до парламенту і складе присягу.

Олаф Шольц стане девʼятим канцлером Німеччини. Його попередниця Ангела Меркель перебувала на цій посаді 16 років.