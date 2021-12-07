Іспанський лоукост Vueling запустив рейси з Києва до Парижу

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Іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines розпочав пасажирські рейси регулярного сполучення між Парижем та Києвом.

Про це повідомив Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Компанія Vueling літає до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з паризького аеропорту «Орлі» (розташований за 14 кілометрів від столиці Франції).

Авіаперевізник виконує рейси з Києва двічі на тиждень — щовівторка та щонеділі. Флот авіакомпанії складається з літаків типу A320 та А319. Найдешевші квитки коштують €30 в один бік.

«Початок співпраці з Vueling дуже важливий для нас, адже ще один європейський лоукост підтвердив свою цікавість до України. Бажаємо авіакомпанії задоволених клієнтів, безпечних польотів та нових маршрутів», — зазначив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.