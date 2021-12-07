Приватизація київського заводу «Більшовик»: 1,42 млрд грн надійшли до держбюджету
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- Костя Андрейковець
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Wikipedia / Kiyanka
Кошти від приватизації «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній завод «Більшовик» ) — 1,42 мільярда гривень — надійшли до держбюджету.
Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, який нещодавно оголосив про свою відставку.
За його словами, покупець заводу має ще погасити борги держпідприємства — понад 500 млн грн.
Також він повідомив, що за 2020 та 2021 роки робота команди Фонду принесла до бюджету 8,1 млрд грн, тоді як за сім попередніх років до держбюджету надійшло 6,5 млрд грн.
- 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали завод «Більшовик» у рамках великої приватизації. Стартова ціна торгів була на рівні 1,39 мільярда гривень. У результаті завод продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ «Дженерал Комерс», повʼязаному з холдингом UFuture, який належить бізнесменові Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють створити на місці заводу інноваційну інфраструктуру із мільярдними інвестиціями, а також нові робочі місця.
- 17 листопада Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу та почав перевіряти можливу змову учасників аукціону.
- Через день Дмитро Сенниченко оголосив про свою відставку, але уточнив, що це не через «Більшовик». ЗМІ повʼязували відставку із приватизацією заводу.