Приватизація київського заводу «Більшовик»: 1,42 млрд грн надійшли до держбюджету

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Кошти від приватизації «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній завод «Більшовик» ) — 1,42 мільярда гривень — надійшли до держбюджету.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, який нещодавно оголосив про свою відставку.

За його словами, покупець заводу має ще погасити борги держпідприємства — понад 500 млн грн.

Також він повідомив, що за 2020 та 2021 роки робота команди Фонду принесла до бюджету 8,1 млрд грн, тоді як за сім попередніх років до держбюджету надійшло 6,5 млрд грн.