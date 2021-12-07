Голова МВС після аварії маршрутки з 13 загиблими анонсував зміни до законів

Новини

Міністерство внутрішніх справ України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував внесення до Верховної Ради законопроєктів щодо підвищення безпеки дорожнього руху. Свою заяву він зробив після ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 людей.

Міністр пообіцяв суворе покарання порушникам правил руху та заявив, що законопроєкти до Верховної Ради внесуть цього місяця.

«Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на «лисій гумі» або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки, а також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування», — сказав Монастирський.