Міністр Ляшко: Понад 40 тисяч дітей вже вакцинувалися від коронавірусу, для них можуть ввести ще одне обов’язкове щеплення

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Sean Gallup / Staff

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що в Україні вже вакцинувалися від коронавірусу понад 40 тисяч дітей віком від 12 років. Також у МОЗ планують ввести ще одне обов’язкове щеплення — від пневмокока.

Про це він розповів на форумі «Україна 30».

«Ми дозволили вакцинуватися від коронавірусу дітям віком від 12 років, і вже понад 40 тисяч дітей скористалися цією можливістю. У деяких країнах почали вакцинувати дітей віком від 5 років. Я думаю, що виробники вакцини й в нашій країні швидко зареєструють зміни до інструкції, і це можна буде зробити», — пояснив Ляшко.

Але він підкреслив, що масова вакцинація дітей від коронавірусу не розглядається, тому що наразі держава сконцентрована на вакцинації літніх людей та тих, хто належить до груп ризику.

Водночас Ляшко розповів, що невдовзі в національному календарі щеплень може з’явитися ще одна безкоштовна обов’язкова вакцинація — від пневмокока.

«Сьогодні в нашому національному календарі щеплень 10 інфекційних хвороб, яких можна запобігти, вчасно провівши вакцинацію… Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія COVID-19, то, думаю, у 2022 році ми би внесли цю інфекцію в національний календар щеплень», — пояснив він.