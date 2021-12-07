Instagram посилює правила безпеки щодо підлітків. Батьки зможуть бачити, скільки часу вони сидять у соцмережі

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Alexander Shatov / Instagram

Соціальна мережа Instagram підвищує стандарти захисту підлітків і підтримки батьків в інтернеті. Про це йдеться в релізі від 7 грудня.

Соцмережа на початку 2022 року запускає перші інструменти для батьків, а також освітній центр для них. Батьки зможуть бачити, скільки часу їхні діти-підлітки проводять в Instagram, і встановлювати часові обмеження. Ця функція вже зʼявилась у США, Великій Британії, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. В освітньому центрі для батьків будуть посібники та поради експертів щодо використання соцмереж підлітками.

Підліткам нададуть нову можливість повідомляти батьків про користувачів, на яких вони поскаржились (батьки зможуть звʼязатися з цими користувачами).

Від січня підлітки також зможуть бачити свою активність в Instagram і керувати нею: наприклад, зможуть бачити дописи, які вони лайкнули чи прокоментували, і прибирати лайки чи коментарі. Це також стосується їхніх постів.

Instagram

Крім цього, дорослим користувачам заборонять згадувати (позначати на фото) підлітків, які на них не підписані. Соцмережа також обіцяє сильніше контролювати ті дописи, хештеги й акаунти, які випадають підліткам у рекомендаціях. Якщо підліток довго затримується на одній темі, Instagram запропонує інші.

Instagram