Джо Байден перед розмовою з Путіним обговорив Україну з європейськими лідерами
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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The Washington Post / Contributor
Президент США Джо Байден перед відеоперемовинами із президентом Росії Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні та нарощування військ на кордоні.
Про це повідомив Білий дім.
Байден поговорив із:
- президентом Франції Емманюелем Макроном;
- канцлером Німеччини Ангелою Меркель;
- премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі;
- премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Вони погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках «нормандського формату», є єдиним шляхом урегулювання війни на Донбасі через виконання Мінських угод.
- У вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться захищений відеодзвінок. Під час переговорів американський лідер «підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України».
- Перед цією розмовою із президентом України Володимиром Зеленським провів консультації державний секретар США Ентоні Блінкен, вони «узгодили позиції».