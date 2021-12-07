Джо Байден перед розмовою з Путіним обговорив Україну з європейськими лідерами

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The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден перед відеоперемовинами із президентом Росії Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні та нарощування військ на кордоні.

Про це повідомив Білий дім.

Байден поговорив із:

президентом Франції Емманюелем Макроном;

канцлером Німеччини Ангелою Меркель;

премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі;

премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Вони погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках «нормандського формату», є єдиним шляхом урегулювання війни на Донбасі через виконання Мінських угод.