Держсекретар США провів консультації з президентом України перед дзвінком Байдена до Путіна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Офіс президента
Запланована телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і держсекретаря США Ентоні Блінкена відбулася сьогодні, 6 грудня, — напередодні завтрашніх переговорів президента США Джо Байдена з лідером Росії Володимиром Путіним.
«Узгоджені позиції з Ентоні Блінкеном перед телефонною розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися продовжувати спільні та узгоджені дії. Вдячні стратегічним партнерам і союзникам за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності», — написав Зеленський.
- Білий дім підтвердив, що 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться захищений відеодзвінок. За словами речниці Білого дому Джен Псакі, під час переговорів американський лідер «підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України». Раніше дату переговорів оголосив і Кремль.