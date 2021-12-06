У WhatsApp зʼявилося налаштування зникаючих повідомлень у чатах
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Videvo
У месенджері WhatsApp зʼявилася функція налаштування зникаючих повідомлень у чатах.
Про це повідомив голова компанії Meta Марк Цукерберг, якій належить WhatsApp.
Функція дозволяє користувачам налаштовувати автоматичне видалення повідомлень у чаті після заданого періоду часу. За замовчуванням пропонується видалення через добу, 7 днів та 90 днів.
Функція також дозволяє увімкнути автоматичне видалення повідомлень у всіх чатах.
- Компанія WhatsApp переписала свою політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як ірландський регулятор виписав штраф на суму €225 мільйонів за чотири порушення Загального регламенту захисту даних Євросоюзу щодо конфіденційності даних користувачів.