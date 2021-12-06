Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Що він передбачає

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про економічний паспорт». Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

За даними Офісу президента, фонд накопичуватиме внески, які надходять у бюджет від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин.

Такі внески будуть щорічними до моменту набуття українцем повноліття (18 років). Після цього він може використати ці гроші на:

навчання в Україні;

купівлю власного житла на території України;

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;

лікування (після 18 років).

На сайті Ради тексту цього законопроєкту ще немає.

Також ОП повідомляє, що Зеленський подав на розгляд парламенту й інші законопроєкти, пов’язані з економічним паспортом, це документи:

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта».

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь».

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь».

Ці документи, в разі ухвалення, мають врегулювати механізм нарахування внесків та звільнити від оподаткування кошти, які залучені у Фонд.

«Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, дадуть їм більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії. Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків», — наводить слова президента його пресслужба.

За словами Зеленського, ці виплати збільшать попит на нерухомість, а також на інвестування у пенсійні фонди, що стане «потужним поштовхом для розвитку ринку нерухомості та накопичувальної пенсійної системи».