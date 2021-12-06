Новини

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Що він передбачає

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про економічний паспорт». Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

За даними Офісу президента, фонд накопичуватиме внески, які надходять у бюджет від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин.

Такі внески будуть щорічними до моменту набуття українцем повноліття (18 років). Після цього він може використати ці гроші на:

На сайті Ради тексту цього законопроєкту ще немає.

Також ОП повідомляє, що Зеленський подав на розгляд парламенту й інші законопроєкти, пов’язані з економічним паспортом, це документи:

Ці документи, в разі ухвалення, мають врегулювати механізм нарахування внесків та звільнити від оподаткування кошти, які залучені у Фонд.

«Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, дадуть їм більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії. Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків», — наводить слова президента його пресслужба.

За словами Зеленського, ці виплати збільшать попит на нерухомість, а також на інвестування у пенсійні фонди, що стане «потужним поштовхом для розвитку ринку нерухомості та накопичувальної пенсійної системи».