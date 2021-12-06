Білорусь відповіла на санкції Євросоюзу, США і Британії забороною на ввезення товарів

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Уряд Білорусі заборонив ввезення низки товарів з Євросоюзу, США та Великої Британії у відповідь на санкції, які запровадили проти білоруської сторони за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.

Вказано, що заборона на ввезення товарів накладена за «незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян». Які саме товари будуть заборонені не сказано, але наголошується, що тепер внутрішній ринок країни наповнюватимуть лише «товарами з дружніх країн».

Окрім цього, Білорусь обмежила вʼїзд іноземцям.

«Розширені списки осіб, чий вʼїзд на територію Республіки Білорусь та Союзної держави небажаний, із країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій», — сказано у заяві.