Мережу АЗС Glusco, яку пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком, придбав грецький бізнесмен
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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пресслужба Glusco
Мережу автозаправних станції Glusco, яку повʼязують із народним депутатом «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, придбав грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс.
Про це компанія повідомила в понеділок, 6 грудня.
Glusco Energy володіє понад 100 автозаправними станціями та 4 нафтобазами в Україні. До цього власником АЗС був Нісан Моїсеєв — бізнесмен, близький до Віктора Медведчука. Грецький бізнесмен придбав 100% акцій компанії. Угоду уклали наприкінці жовтня 2021 року, її сума не розголошується.
Придбати мережу АЗС Аніфантакіс вирішив тому, що «український паливний ринок досить складний та через це цікавий». Грецький бізнесмен планує модернізувати компанію до міжнародних стандартів.
Компанія зазначає, що її новий власник працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами вже понад 30 років. Наразі Аніфантакіс є членом Ради директорів Motor Oil Hellas — найбільшої грецької нафтопереробної групи. Аніфантакіс близько 30 років одружений з українкою і має з нею трьох синів.
- Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційним власником мережі до цього був ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв. Журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні визначили, що Моїсеєв пов’язаний дружніми зв’язками з Віктором Медведчуком, проти якого раніше РНБО ввела санкції за фінансування тероризму.
- 11 березня СБУ провела 140 обшуків у справі про тіньовий імпорт мережею Glusco нафтопродуктів. Обшуки на АЗС проводили тому, що деякі фірми організували незаконну схему з ввезення в Україну (зокрема з Росії) нафтопродуктів і приховували реальні обсяги імпорту. Арешт наклали, оскільки фігуранти провадження підпільно продавали неякісне пальне. Така схема дозволила їм ухилитися від сплати податків на майже 240 мільйонів гривень. Для експертизи якості нафтопродуктів відібрали понад 500 зразків — приблизно 35 з них не відповідають ДСТУ.