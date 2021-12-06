У китайському місті Харбін мешканцям із позитивним COVID-тестом платитимуть $1 570

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Влада китайського міста Харбін обіцяє виплачувати по 10 тисяч юанів ($1 570) кожному мешканцю з позитивним тестом на коронавірус.

Про це повідомляє Insider.

Таким чином чиновники хочуть стимулювати громадян звертатися до лікарень після появи перших симптомів захворювання. Також це дозволить виявляти хворих, яких не зафіксувала система відстеження контактів. Людям, яких виявила ця система, грошей не даватимуть.

У Харбіні, як і в Китаї загалом, виявляють дуже мало нових випадків інфікування коронавірусом. У середньому щодня здають менше ніж 10 позитивних тестів. У країні захворюваність знизилася до мінімальних показників. Наприклад, сьогодні, 5 грудня, влада Китаю повідомила про 70 нових випадків захворювання.