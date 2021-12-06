У США вчені розробили жувальну гумку проти коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
У США вчені розробили жувальну гумку проти коронавірусу. У цій гумці є білок ACE2, який нейтралізує віруси у слині.
Про це пише CNBC.
«SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось заражений чхає, кашляє або говорить, частки цього вірусу може передаватися іншим. Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус у слині — це простий спосіб, можливо, зменшити передачу інфекції», — зазначила авторка дослідження Генрі Деніелла.
Під час досліджень гумка запобігала проникненню вірусних часток до клітин, або блокувала рецептори коронавірусу.
Наразі група вчених працює над отриманням дозволу на проведення клінічних досліджень, щоб з’ясувати ефективність гумки на людях.
- У травні США дали дозвіл на використання препарату для лікування коронавірусу «Сотровімаб» (Sotrovimab, торгова марка Xevudy). У липні Євросоюз підписав угоду з GSK про постачання до 220 тисяч доз препарату. Першою європейською країною, де його дозволили застосовувати, стала Італія.
- 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування таблеток Molnupiravir, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молнупіравіру» в Україні.
- 27 листопада стало відомо, що таблетки менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.