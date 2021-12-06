Новини

Plastifikator x «Бабель»

У США вчені розробили жувальну гумку проти коронавірусу. У цій гумці є білок ACE2, який нейтралізує віруси у слині.

Про це пише CNBC.

«SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось заражений чхає, кашляє або говорить, частки цього вірусу може передаватися іншим. Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус у слині — це простий спосіб, можливо, зменшити передачу інфекції», — зазначила авторка дослідження Генрі Деніелла.

Під час досліджень гумка запобігала проникненню вірусних часток до клітин, або блокувала рецептори коронавірусу.

Наразі група вчених працює над отриманням дозволу на проведення клінічних досліджень, щоб з’ясувати ефективність гумки на людях.