Білорусь викликала військового аташе України і вручила ноту протесту через «порушення повітряного кордону»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство оборони Білорусі викликало військового аташе при посольстві України і вручило ноту протесту через «порушення у повітряному просторі» 4 грудня, яке Київ заперечив.

Про це міністерство повідомило у неділю, 5 грудня.

Військовому аташе розповіли, що Україна «уникає діалогу для вирішення спірних питань» у сфері міжнародного військового співробітництва і контролю над озброєннями. Білорусь заявила, що її це «дуже тривожить» і навела аташе «факти, що свідчать про ухилення України від виконання зобовʼязань».

Крім цього, Міністерство оборони заявило, що це свідчить «про можливість появи загрози безпеці Республіці Білорусь у південному напрямку».