Президента Бразилії судитимуть через заяву про те, що вакцина від коронавірусу може викликати СНІД

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Patricia Monteiro / Bloomberg via Getty Images

Верховний суд Бразилії відкрив провадження щодо президента країни Жаїра Болсонару через його заяви про те, що вакцини від коронавірусу можуть збільшувати ймовірність захворіти на синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Про це повідомляє BBC.

На брифінгу 24 жовтня Болсонару «висловив припущення, що у повністю вакцинованих проти COVID-19 людей СНІД розвивається набагато швидше, ніж очікувалося».

Науковці та медексперти заперечують таке твердження, але президент Бразилії, який сам відмовився вакцинуватися від COVID-19, запевняє, що він процитував статтю з журналу.

У постанові суду йдеться, що президент Болсонару «використав методи масового поширення інформації в соціальних мережах» і це потребує подальшого розслідування. Суддя також доручив головному прокурору Бразилії Аугусто Арасу встановити, чи пов’язані заяви президента з групою його прихильників, щодо яких вже ведеться розслідування через масштабне продукування фейкових новин.

Слідчий комітет Сенату Бразилії «рекомендує звинуватити президента у злочинах проти людяності через 600 тисяч смертей від коронавірусу у країні».