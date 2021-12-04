Ватажки «ДНР» та «ЛНР» отримали партквитки «Единой России»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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vk.com
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який нині очолює партію «Единая Россия», вручив партквитки ватажкам «ЛНР» Леоніду Пасічнику та «ДНР» Денису Пушиліну.
Про це повідомляється у Telegram-каналі партії.
Окрім бойовиків, партквитки отримали тимчасовий виконувач обовʼязків голови адміністрації Тамбовської області Максим Єгоров, голова Республіки Мордовія Артем Здунов, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, голова Республіки Комі Володимир Уйба, а також міністр освіти Росії Сергій Кравцов.
До того ж членом «ЕР» став депутат Держдуми, співак Денис Майданов та низка інших депутатів.
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