Ватажки «ДНР» та «ЛНР» отримали партквитки «Единой России»

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Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який нині очолює партію «Единая Россия», вручив партквитки ватажкам «ЛНР» Леоніду Пасічнику та «ДНР» Денису Пушиліну.

Про це повідомляється у Telegram-каналі партії.

Окрім бойовиків, партквитки отримали тимчасовий виконувач обовʼязків голови адміністрації Тамбовської області Максим Єгоров, голова Республіки Мордовія Артем Здунов, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, голова Республіки Комі Володимир Уйба, а також міністр освіти Росії Сергій Кравцов.

До того ж членом «ЕР» став депутат Держдуми, співак Денис Майданов та низка інших депутатів.

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