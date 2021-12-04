У Бельгії в зоопарку вперше заразилися коронавірусом бегемоти

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Juancho Torres / Anadolu Agency via Getty Images

У Бельгії в зоопарку Антверпена два бегемоти заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє щоденна газета Het Nieuwsblad, посилаючись на дані лабораторних досліджень національної ветеринарної лабораторії Sciensano.

Як зазначається, в бегемотів Імані та Гермін почався нежить, ветеринари взяли у них аналізи, які підтвердили хворобу. Нині тварини почуваються добре.

«Наскільки мені відомо, це перший випадок із цим видом. У всьому світі цей вірус здебільшого зареєстрований у людиноподібних мавп та тварин із сімейства котячих», — розповів ветеринар Френсіс.

Наразі незрозуміло, як заразилися бегемоти, адже будівля, де вони мешкають, була закрита для відвідувачів, а тестування на COVID-19 у працівників показало негативний результат.

У зоопарку вже посилили заходи безпеки — окрім захисних масок та дезінфекції взуття співробітники тепер носять захисні окуляри при контакті з тваринами, уникають контакту з іншими опікунами та тваринами і щодня роблять експрес-тести.