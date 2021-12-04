Глава МЗС Білорусі заявив, що через санкції Євросоюзу країна може втратити державність
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia / Homoatrox
Білорусь може втратити державність, якщо Захід продовжить санкційний тиск.
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтервʼю телеканалу «Білорусь 1».
«Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося», — наголосив він.
На думку Макея, після цього Європейський Союз «назавжди втратить Білорусь».
«Я думаю, що це абсолютно не на користь Європі. Я вважаю, що завжди є можливість виходу з будь-якої ситуації, зокрема, з тієї складної ситуації, в якій опинилися зараз відносини між Білоруссю та Європейським Союзом», — додав білоруський міністр.
Також Макей поскаржився, що «європейські партнери вбирають односторонню інформацію з так званих надійних джерел» і відповідно вдаються до кроків, спрямованих «фактично на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі».
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