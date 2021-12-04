В Україні за добу виявили 13 206 нових випадків коронавірусу, найбільше — у Києві

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні за минулу добу виявили 13 206 нових випадків коронавірусу (з них 1 196 дітей).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізували 2 764 хворих, летальних випадків — 436, одужало 22 765 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 490 855 людей, одужали 3 041 385 пацієнтів, летальних випадків — 88 002.

За минулу добу найбільше випадків інфікування COVID-19 зареєстрували у Києві (1 588), Полтавській (924), Одеській (848) та Донецькій (816) областях.

Також у МОЗ повідомили, що за добу вакцинували від коронавірусу 216 129 людей. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані — 140 572.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.