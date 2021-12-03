Зеленський вперше провів розмову з прем’єром Угорщини і запросив його до України

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European People's Party / Flickr

Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини. Коли українці та угорці разом, виграють усі», — зазначив Зеленський.

Також він подякував Орбану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за участь Угорщини у Кримській платформі.

Окремо Зеленський запросив Орбана у 2022 році відвідати Україну з офіційним візитом.