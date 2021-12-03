Ryanair відкриває нові рейси з Києва та відновлює польоти до Швеції

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Лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває два нових рейси з Києва. Компанія знову виконуватиме рейси до Швеції.

Про це пише avianews.

Відповідні рейси лоукост виконуватиме під час літньої навігації. Зокрема, Ryanair знову літатиме з Києва до Стокгольму. Але цього разу в аеропорт «Арланда», що розташований безпосередньо біля шведської столиці. Раніше лоукост літав в аеропорт «Скавста», що за 30 км від Стокгольму.

До Швеції Ryanair почне літати з 29 березня 2022 року двічі на тиждень — щовівторка та щосуботи.

Також лоукост відкриває рейси з Києва на грецький острів Керкіра. Польоти почнуться з 7 червня 2022 року один раз на тиждень — щовівторка.