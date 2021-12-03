На Донбасі воїн ЗСУ отримав поранення — бойовики шість разів порушили «тишу»

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.

Від ранку окупанти шість разів порушували «тишу», використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики відкривали вогонь з протитанкової гармати МТ-12 у напрямку Красногорівки та у бік Кримського — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти двічі здійснили обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Також біля Зайцевого російські війська вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Попасної окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, російські бойовики на Луганщині у пʼятницю, 3 грудня, приблизно о 15:00 розпочали обстріл Станиці Луганської. Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.