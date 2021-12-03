Глава фракції «Слуга народу»: У разі ухвалення закону люди з подвійним громадянством зможуть голосувати лише в одній країні

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що у разі ухвалення президентського законопроєкту про подвійне громадянство, люди із двома паспортами зможуть голосувати лише в одній країні — їм доведеться визначатися.

Про це він розповів під час брифінгу у парламенті, передає «Суспільне».

«Людина має визначитися. Наприклад, якщо вона громадянин Канади чи Сполучених Штатів і водночас отримав українське громадянство, то вона має визначитися, за яку владу де голосує. Якщо живе у Сполучених Штатах та має український паспорт, вона не зможе голосувати тут, бо вона голосує за президента США, за їхній Сенат [...]. Є принцип «осілості». Тобто якщо його центр життєвих інтересів тут, то він голосує за владу тут, а якщо там — голосує за владу там», — пояснив Арахамія.

Щодо іноземців, які тривалий час проживають в Україні і мають подвійне громадянство, то вони зможуть голосувати за владу в Україні.

«Він повинен жити певну кількість років тут, постійно, не менше ніж 180 днів на рік, мати тут якесь житло тощо. Там [у проєкті закону] є умови, які дозволять диференціювати це виборче право», — розповів нардеп.

За його словами, законопроєкт визначає умови отримання громадянином виборчого права, а також дозволяє обіймати держпосади лише громадянам України, які не мають паспортів інших країн.