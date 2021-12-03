У Харківській області відкрили нове родовище газу. Його ресурси становлять до 5 млрд кубометрів палива
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
У Харківській області відкрили нове родовище газу — Моспанівське.
Про це повідомили у пресслужбі «Укргазвидобування».
«За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу», — розповіли у компанії.
Також зазначається, що перша пошукова свердловина, яка відкрила родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу.
Свердловину впродовж 4 місяців (червень-жовтень 2021 року) споруджувала бурова бригада «Укрбургазу», її глибина становить 4 150 м.
- У грудні 2020 року Кабмін дозволив «Нафтогазу» придбати для розробки Юзівську нафтогазоносну площу. На родовищі можна видобувати до 20 млрд куб. м газу на рік.
- У жовтні минулого року уряд затвердив стратегію розвитку «Нафтогазу». Через кілька років частину акцій планують виставити на продаж. У серпні уряд розглядав можливість приватизації до 50% «Нафтогазу».