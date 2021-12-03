У Харківській області відкрили нове родовище газу. Його ресурси становлять до 5 млрд кубометрів палива

Новини

Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

У Харківській області відкрили нове родовище газу — Моспанівське.

Про це повідомили у пресслужбі «Укргазвидобування».

«За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу», — розповіли у компанії.

Також зазначається, що перша пошукова свердловина, яка відкрила родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу.

Свердловину впродовж 4 місяців (червень-жовтень 2021 року) споруджувала бурова бригада «Укрбургазу», її глибина становить 4 150 м.