В Харьковской области открыли новое месторождение газа. Его ресурсы составляют до 5 млрд. кубометров топлива

«По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа», — рассказали в компании.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укргаздобычи».

Также отмечается, что первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.

Скважину в течение 4 месяцев (июнь-октябрь 2021 года) сооружала буровая бригада «Укрбургаза», ее глубина составляет 4 150 м.