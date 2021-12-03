Білоруського політв’язня, який помер у колонії, посмертно нагородили українським хрестом Калнишевського «За гідність у полоні»

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TUT.BY / скнріншот

Українська громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Країна» посмертно нагородила білоруського політв’язня Вітольда Ашурка нагородою «За гідність у полоні».

Про це повідомляється на сторінці померлого у колонії білоруса.

«Хрестом Петра Калнишевського нагороджуються громадяни України та громадяни, які потрапили в полон і виявили взірець мужності та незламності переконань», — йдеться у дописі до фото.

Як зазначається, за весь час існування такі хрести отримали менше ніж 100 людей.