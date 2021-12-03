Білоруського політв’язня, який помер у колонії, посмертно нагородили українським хрестом Калнишевського «За гідність у полоні»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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TUT.BY / скнріншот
Українська громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Країна» посмертно нагородила білоруського політв’язня Вітольда Ашурка нагородою «За гідність у полоні».
Про це повідомляється на сторінці померлого у колонії білоруса.
«Хрестом Петра Калнишевського нагороджуються громадяни України та громадяни, які потрапили в полон і виявили взірець мужності та незламності переконань», — йдеться у дописі до фото.
Як зазначається, за весь час існування такі хрести отримали менше ніж 100 людей.
- У червні 2021 року нагородою «За гідність у полоні» відзначили іншу білоруську політичну ув’язнену Поліну Шарендо-Панасюк. Матір двох маленьких дітей відправили до колонії на 2 роки за «образу президента» (ст. 368), «образу представника влади» (ст. 369) та «насильство або загрозу застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ» (ст. 364).
- 50-річний політвʼязень Вітольд Ашурок був затриманий у вересні минулого року. У січні суд засудив Ашурка до пʼяти років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації та підготовці «дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у насильстві чи погрозі застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ».
- У травні чоловік помер у колонії міста Шклов. Офіційною причиною смерті названа зупинка серця.
- З початку серпня громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести були з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей уже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнано політичними вʼязнями.