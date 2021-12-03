SpaceX успішно вивела на орбіту 48 супутників Starlink і два розвідника BlackSky

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SpaceX

У п’ятницю, 3 грудня, важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту 48 супутників Starlink і два супутника геопросторової розвідки BlackSky.

Про це повідомили у компанії SpaceX.

Запуск було здійснено о 01:12 за Києвом (2 грудня о 18:12 за часом Східного узбережжя США) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

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Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася вже вдевʼяте, майже через девʼять хвилин після старту приземлилася на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Зазначимо, супутники призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, а BlackSky виконуватимуть завдання на користь Пентагону і розвідслужб США.

Наразі на орбіті вже перебуває 1 890 супутників SpaceX.

Що таке Starlink?

Проєкт SpaceX, який почався ще у 2015 році. За задумом Маска, на орбіту Землі виведуть 12 тисяч супутників для створення дешевого і високопродуктивного супутникового інтернет-каналу звʼязку і технічних передавачів для приймання і передавання сигналу з Землі та орбіти. Згодом Starlink вирішила розширити свою присутність до 30 тисяч супутників.

Кожен супутник покриватиме круг площею понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Як запевняє SpaceX, швидкість передавання даних через такий канал сягатиме 1 Гб/с. Маск планує виручити у 2025 році від цього проєкту понад $30 мільярдів. Тестувати інтернет SpaceX почала в жовтні 2020 року, запустивши замовлення послуги ($99 на місяць). Абонентське підключення має розпочатися у 2022 році.