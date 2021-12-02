Генпрокурор Ірина Венедіктова «активізувала» справи проти осіб із орбіти «власника телеканалів». Ймовірно, йдеться про олігарха Ахметова

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що доручила «активізувати» розслідування цілої низки кримінальних проваджень проти осіб з «орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики».

У своєму Facebook вона написала, що хоче переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів щодо субʼєктів та окремих осіб з оточення вищезгаданого «власника».

«Я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень [...]. Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ», — написала вона.

Венедіктова додала, що справи повʼязані із великими підприємствами у сфері вугільної промисловості та енергетики з орбіти «впливової людини», а орієнтовні суми збитків обчислюються мільярдами гривень.

Вона не вказує імʼя «впливової людини», але за описом — це Рінат Ахметов. Джерело LIGA.net у правоохоронних органах також вказує на Ахметова.