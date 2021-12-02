Астронавти NASA успішно замінили антену на МКС. У відкритому космосі вони працювали близько 8 годин
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американські астронавти NASA Томас Маршберн та Кайла Беррон успішно замінили несправну антену Міжнародної космічної станції, провівши у відкритому космосі приблизно 8 годин.
Маршберн і Беррон за підтримки роботизованої руки-маніпулятора Canadarm-2 під управлінням астронавта Європейського космічного агентства Маттіаса Маурера демонтували несправну антену S-діапазону на опорному сегменті P1 ферми МКС та замінили її на запасну. Тепер NASA зможе отримувати усі сигнали.
Для Маршберна це був пʼятий вихід у відкритий космос, а для Беррон — перший.
- Заміна антени мала відбуватися 30 листопада, але через космічний сміття роботи відклали.
- 14 листопада Росія знищила ракетою радянський апарат «Космос-1408». Міноборони РФ у такий спосіб тестувало протисупутникову зброю. Результатом цього стала поява понад 1 500 уламків та сотень тисяч дрібних фрагментів, що пролетіли біля МКС, створивши загрозу для людей на станції. США, Євросоюз та НАТО засудили Росію.