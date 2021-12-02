Голова МЗС України: 36 країн-учасниць ОБСЄ підтримали моніторинг українсько-російського кордону

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Проєкт України щодо моніторингу українсько-російського кордону силами ОБСЄ підтримали 36 країн-учасниць цієї організації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сесії міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє «Європейська правда».

«Я хотів би подякувати 36 країнам-учасницям за приєднанні до України в ухваленні проєкту рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження за українсько-російським державним кордоном. Мої слова вдячності також тим державам-учасницям, які висловили свою підтримку Україні», — заявив міністр.

Моніторинг кордону має допомогти у стримуванні російської агресії.

Кулеба зазначив, що РФ продовжує систематично заважати роботі місії ОБСЄ, зокрема, на окупованих територіях Донбасу. Напередодні міністерського засідання ОБСЄ повідомила про блокування своїх патрулів поблизу сіл Золоте та Молодіжне (Луганська область).