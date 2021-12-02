Зеленський взяв участь у перших переговорах «Люблінського трикутника». Сторони схвалили спільну заяву

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у перших переговорах у форматі «Люблінського трикутника» та провів розмову з президентами Литви Гітанасом Науседою та Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Під час розмови глави держав обговорили та позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин, підняли тему ситуації на кордоні з Білоруссю та нарощення Росією військ біля кордону України.

Окремо учасники розмови обговорили кроки, які Україна робить та має намір зробити для активізації процесу мирного врегулювання.

За результатами переговорів президенти України, Литви та Польщі схвалили спільну заяву. У ній президенти України, Литви та Польщі закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через тривання агресії з її боку проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій.

Зеленський відзначив, що перемовини символічно пройшли у дні 30-ї річниці визнання Польщею та Литвою незалежності України.