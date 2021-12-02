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Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Хто до нього увійшов

Автор:
Олег Панфілович
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Президентський палац Тайваню / Flickr

Газета Financial Times опублікувало традиційний список із 25 найвпливовіших жінок світу.

Цьогоріч до нього, серед інших, увійшли генеральний директор General Motors Мері Барра, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, президент Тайваню Цай Інвень, тенісистка Наомі Осака, сценарист Шонда Раймс, актриса Скарлетт Йоханссон.

Повний список виглядає наступним чином:

Минулоріч до аналогічного списку Financial Times потрапили 12 жінок. З нинішнього переліку у ньому були присутні лише Тихановська та Цай Інвень.