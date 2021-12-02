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Рада продовжила дію закону про особливий статус окупованого Донбасу ще на рік

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Roberto Maldeno / Flickr

Верховна Рада подовжила дію закону про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей.

За це рішення проголосували 317 нардепів.

Закон діятиме до 31 грудня 2022 року.

Що передбачає закон про «особливий статус» Донбасу?

Оскільки російська сторона не дотримується Мінських домовленостей, особливий порядок місцевого самоврядування так і не запровадили.

Також документ передбачав, що 7 грудня 2014 року в окремих районах Донецької та Луганської областей мали відбутися позачергові місцеві вибори. Закон ухвалили 16 вересня 2014 року. Потім його дію неодноразово продовжували.