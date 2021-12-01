Половина родин загиблих на концерті репера Тревіса Скотта відмовилась від його пропозиції оплатити поховання

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Flickr / ACL Festival

Половина родин загиблих на концерті репера Тревіса Скотта відмовилася від його пропозиції оплатити поховання.

Про це пише BBC.

Серед них, зокрема, і родина дев’ятирічного Езри Блаунта — найменшої жертви тисняви під час концерту.

Адвокат однієї з родин зазначив, що такий жест репера є «принизливим та недоречним». Родини вважають, що таким чином репер відновити свій імідж, але він також має понести відповідальність за тисняву.

«Я не сумніваюся, що містер Скотт відчуває докори совісті. Його майбутній шлях буде болючим. Він повинен визнати і, сподіваюся, побачити, що він несе частину відповідальності за цю трагедію», — йдеться у відповіді одного з адвокатів на пропозицію адвоката репера.

Родини загиблих зазначають, що попри те, що Скотт публічно висловлює співчуття близьким, він не визнає своєї провини у тому, що сталося.