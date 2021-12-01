Росія відкинула пропозицію Туреччини стати посередником між Києвом і Москвою у врегулюванні війни на Донбасі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у врегулюванні військового конфлікту між Україною та Росією.
Про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, назвавши війну «внутрішньоукраїнським конфліктом».
«Про жодну посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мова», — сказала Захарова.
Вона додала, що МЗС Росії «не пропустить спробу назвати РФ стороною конфлікту».
- 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. В Офісі президента привітали таку позицію союзної Туреччини .
- Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну через Ердогана список кримських татар, звільнення яких вимагає Україна.