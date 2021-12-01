Суд закрив справу школяра з Волині, якому дали 6 років увʼязнення за продаж канабісу

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Ратнівський районний суд Волинської області закрив справу колишнього одинадцятикласника Максима із селища Ратне, якого у грудні 2020 року засудили до 6 років колонії за продаж каннабісу.

Про це «Бабелю» розповів адвокат Віталій Жуковський.

Суд закрив справу на підставі того, що після завершення досудового розслідування матеріали до суду передали із запізненням. Суд однак не виправдав Максима, на що чекав захист. Прокуратура, як і захист можуть оскаржити рішення суду. Адвокат заявив, що вимагатиме виправдувального вироку.

Жуковський зазначив, що підлітка незаконно судили та відправили до СІЗО. За його словами, суд мав винести виправдувальний вирок, але «обрушив» справу. За його словами, 2 грудня суд винесе рішення про закриття кримінального провадження.